Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
В температурном фоне резких изменений не ожидается.
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
100Фото: акимат Астаны
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК. 28 января на западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя", - говорится в сообщении.
По республике возможны туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики - гололёд.
В температурном фоне резких изменений не ожидается.