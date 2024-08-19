Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.

"Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди минуют только юг и запад республики. 21 августа на юге Казахстана ожидается усиление ветра, пыльная буря. 22 августа в ночные и утренние часы в восточной части Казахстана ожидается туман", - говорится в сообщении.

На большей части страны днём столбики термометров покажут +16+25 градусов, на западе и юге РК +22+35 градусов, на востоке, юго-востоке страны в дневное время +23+33 градуса.