Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
Сегодня, 16:06
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Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
272Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.
"Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди минуют только юг и запад республики. 21 августа на юге Казахстана ожидается усиление ветра, пыльная буря. 22 августа в ночные и утренние часы в восточной части Казахстана ожидается туман", - говорится в сообщении.
На большей части страны днём столбики термометров покажут +16+25 градусов, на западе и юге РК +22+35 градусов, на востоке, юго-востоке страны в дневное время +23+33 градуса.
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