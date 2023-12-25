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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Baigenews.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: Baigenews.kz

Гололёд, туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Казгидромет.

По данным синоптиков, резких изменений в температуре воздуха не ожидается.  

"Влияние циклонической деятельности сохраняется на всей территории Казахстана. В связи с чем прогнозируются осадки (снег, дождь), гололедные явления, туманы, метели и усиление ветра 15-28 м/с, 26 декабря в северных регионах очень сильный ветер 30 м/с и более", - говорится в сообщении.

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