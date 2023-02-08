Какой будет погода в Казахстане до 10 февраля

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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды - в южных и восточных регионах под влиянием ложбины Южного циклона; на севере и северо-западе - ложбины циклона из районов Салехарда.

"На юге и юго-востоке страны 9 февраля ожидаются сильные осадки, 10 февраля – сильный снег. Также в указанных регионах ожидается гололёд. По республике прогнозируются туман, низовая метель и усиление ветра", - сообщили в Казгидромете.

11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до минус 8-21 градуса.