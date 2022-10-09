Какой будет погода в Казахстане 9 октября

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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 октября представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"На погоду в северных регионах будет оказывать влияние ложбина циклона, пройдут дожди. Западная часть страны будет под влиянием отрога антициклона, ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.

Местами по республике произойдёт усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, ночью на западе, северо-западе – туман.