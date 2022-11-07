Какой будет погода в Казахстане 8 ноября

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 8 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке РК ожидаются сильные осадки. По республике - туман, гололёд, усиление ветра", - говорится в прогнозе.

В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).