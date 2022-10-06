Какой будет погода в Казахстане 7 октября

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Прогноз погоды в Казахстане на 7 октября представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"На погоду северных, западных регионов страны будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада. С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны - с грозой", - говорится в сообщении.

Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, там будет без осадков.

Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.