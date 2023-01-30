Какой будет погода в Казахстане 31 января

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Прогноз погоды на 31 января в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

На севере и в центре РК под влиянием ложбины северного циклона ожидается небольшой снег с низовой метелью, а на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов - дождь, снег, усиление ветра, туман, гололёд.