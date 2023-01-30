open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:24
47
Сегодня, 21:24
47
Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 31 января

Прогноз погоды на 31 января в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

Большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

На севере и в центре РК под влиянием ложбины северного циклона ожидается небольшой снег с низовой метелью, а на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов - дождь, снег, усиление ветра, туман, гололёд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:24
47
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх