Какой будет погода в Казахстане 30 октября

В РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды в стране на 30 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанцам не стоит ждать улучшения погодных условий.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны днем ожидается сильный дождь... По республике прогнозируются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, востоке, в горных районах юго-востока – гололед", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке страны.