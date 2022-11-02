Какой будет погода в Казахстане 3 ноября

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 3 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололёд.

Днём на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.