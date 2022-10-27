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pixabay.com Сегодня, 21:12
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 28 октября

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 28 октября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По их данным, на большую часть территории страны будет оказывать влияние северо-западный антициклон, с чем ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Лишь через запад и восток республики будут проходить атмосферные фронты. В этих регионах сохранятся осадки (дождь, снег), на юго-западе временами сильный дождь. 

По всей республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке - гололёд, низовая метель.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:12
205
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