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pixabay.com Сегодня, 21:42
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 28 августа

О том, какой будет погода в Казахстане 28 августа, рассказали в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, погоду большей части территории страны будет определять обширный антициклон. На улице будет сухо и малооблачно.

На северо-западе, севере, в центре, на востоке и в горных районах юго-востока РК атмосферные фронты обусловят выпадение дождя, возможны грозы.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей будет сильная жара.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 21:42
80
Журналист

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