О том, какой будет погода в Казахстане 28 августа, рассказали в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, погоду большей части территории страны будет определять обширный антициклон. На улице будет сухо и малооблачно.

На северо-западе, севере, в центре, на востоке и в горных районах юго-востока РК атмосферные фронты обусловят выпадение дождя, возможны грозы.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей будет сильная жара.