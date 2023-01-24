Какой будет погода в Казахстане 25 января

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 25 января в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием обширного cеверо-западного антициклона на большей части РК сохранится погода без осадков. Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных разделов выпадет снег, возможна низовая метель и усилением ветра. На севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере и в горных районах области Жетысу будет мороз - минус 28 градусов.