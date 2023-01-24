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Иллюстративное фото Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48
150
Фото: Иллюстративное фото

Какой будет погода в Казахстане 25 января

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 25 января в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием обширного cеверо-западного антициклона на большей части РК сохранится погода без осадков. Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных разделов выпадет снег, возможна низовая метель и усилением ветра. На севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере и в горных районах области Жетысу будет мороз - минус 28 градусов.

 

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:48
150
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