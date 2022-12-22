open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Вчера, 22:51
500
Вчера, 22:51
500
Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 23 декабря

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды в Казахстане на 23 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубокой ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется снег с низовой метелью, ночью в горных районах востока - сильный снег. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.

На северо-западе, юге, юго-востоке республики будет туман, на западе, юго-востоке – гололёд, на севере, западе, юге Казахстана – усиление ветра с метелью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Вчера, 22:51
500
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх