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pixabay.com Сегодня, 21:56
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 2 ноября

Прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части территории страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. 

По республике ожидаются туман, усиление ветра. На западе, северо-западе, севере - гололёд, на северо-западе - низовая метель.

Утром и днём в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:56
103
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