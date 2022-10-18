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pixabay.com Сегодня, 21:08
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 19 октября

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 19 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на юге и в горных районах Жамбылской области, днём в горных районах Туркестанской области — сильные осадки. 

Лишь в Улытауской, Кызылординской и Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

На большей части территории республики будет туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, северо-западе РК — порывы 23-25 метров в секунду.

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#погода #Казгидромет
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 21:08
174
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