Какой будет погода в Казахстане 15 сентября

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Синоптики Казгидромета рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды казахстанцам 15 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть территории РК будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Погода ожидается преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе возможны дожди с грозами, выпадение града, на востоке - дождь и мокрый снег", - говорится в прогнозе.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днём на западе, юго-западе, юге - с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в северной половине Карагандинской, на севере и востоке Улытауской, в Восточно-Казахстанской и на севере Абайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки - 2 градуса, днём 16-18 градусов.

В Алматы прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днём 21-23 градуса.

В Шымкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью термометры покажут 14-16 градусов, днём 31-33 тепла.