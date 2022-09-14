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Какой будет погода в Казахстане 15 сентября
Синоптики Казгидромета рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды казахстанцам 15 сентября, передаёт BaigeNews.kz.
"Большая часть территории РК будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Погода ожидается преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе возможны дожди с грозами, выпадение града, на востоке - дождь и мокрый снег", - говорится в прогнозе.
Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днём на западе, юго-западе, юге - с пыльной бурей.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в северной половине Карагандинской, на севере и востоке Улытауской, в Восточно-Казахстанской и на севере Абайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки - 2 градуса, днём 16-18 градусов.
В Алматы прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днём 21-23 градуса.
В Шымкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью термометры покажут 14-16 градусов, днём 31-33 тепла.
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