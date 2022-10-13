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pixabay.com Вчера, 22:31
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 14 октября

Прогноз погоды на 14 октября в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

По их данным, большая часть территории страны будет под влиянием обширного антициклона. Это значит, что там сохранится погода без осадков.

Лишь западе, северо-западе, севере страны, под влиянием циклона из районов Чёрного моря пройдут дожди.

На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе – туман.

Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области. В регионе ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области туман.

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#погода #Казгидромет
Журналист
Вчера, 22:31
403
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