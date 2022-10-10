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pixabay.com Вчера, 21:39
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане 11 октября

Синоптики Казгидромета рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды казахстанцам 11 октября, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, преимущественно ожидается погода без осадков. Лишь в западных регионах погоду будет определять циклон из районов Чёрного моря, с чем пройдут дожди с грозами", - говорится в прогнозе.

Также в республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на востоке и в горных районах юго-востока – туман.

Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

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#погода #Казгидромет
Журналист
Вчера, 21:39
435
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