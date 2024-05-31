Какой будет погода в июне в Казахстане
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Консультативный прогноз погоды по Казахстану на июнь представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.
Количество осадков в июне прогнозируют около нормы также на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей
части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.
"В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром", - отметили синоптики.
В первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением тёплых воздушных масс с
восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:
- на севере, в центре РК ночью до +12+20°С, днём до +22+30°С;
- на востоке ночью до +13+18°С, днём - до +23+30°С;
- на юго-востоке ночью до +12+20°С, днём - до +25+37°С.
На западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью фон температуры составит +15+25°С, днем +25+38°С; на юго-западе ночью +20+28°С, днём +30+39°С; в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С.
"В конце первой декады на большей части страны ожидается спад жары. Во второй и третьей декадах июня - колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20+25°С до +30+38°С, а в западных, южных регионах от 25+30°С до 34+39°С", - говорится в прогнозе.