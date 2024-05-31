Какой будет погода в июне в Казахстане

Консультативный прогноз погоды по Казахстану на июнь представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.

Количество осадков в июне прогнозируют около нормы также на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей

части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.

"В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными, с грозами, градом и шквалистым ветром", - отметили синоптики.

В первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением тёплых воздушных масс с

восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:

на севере, в центре РК ночью до +12+20°С, днём до +22+30°С;

на востоке ночью до +13+18°С, днём - до +23+30°С;

на юго-востоке ночью до +12+20°С, днём - до +25+37°С.

На западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью фон температуры составит +15+25°С, днем +25+38°С; на юго-западе ночью +20+28°С, днём +30+39°С; в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С.