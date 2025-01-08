Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
Только на западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается.
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Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.
Быстрая смена циклонов и антициклонов станет причиной контрастной погоды.
"На севере и востоке страны ожидается снег с низовой метелью, на западе - осадки в виде дождя и снега, гололёдные явления. В течение периода на территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с чем ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от минус 15-25 градусов до минус 10-18 градусов, в южной - от 10-15 градусов, в горных районах Алматинской области и области Жетісу - 20-25 градусов мороза до 5-13 градусов, в горных районах - 16-21 мороза", - сказано в сообщении.
На западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается. По РК ожидается усиление ветра, туман.
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