Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
Сегодня, 21:25
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Сегодня, 21:25Сегодня, 21:25
100Фото: baigenews.kz
Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
До конца недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.
Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября всё ещё сохранятся заморозки до 2 градусов.
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