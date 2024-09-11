Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни. Прогноз погоды представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что обширный антициклон сохранит своё влияние на большую часть республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков, его начнут подпитывать холодные северные потоки. Ожидается понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.

На востоке и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, которые в ночные часы могут

перейти в снег.