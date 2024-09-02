Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди. Ночью 3 сентября на востоке страны ожидают снег.

"С отрогом северо-западного антициклона на западе и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях - туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов", - сообщили синоптики.

Кроме того, ожидается также постепенное понижение температуры днём: на северо-западе, севере и в центре республики до +8+15°С, на юге до +20+28°С.