Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
74Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди. Ночью 3 сентября на востоке страны ожидают снег.
"С отрогом северо-западного антициклона на западе и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях - туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов", - сообщили синоптики.
Кроме того, ожидается также постепенное понижение температуры днём: на северо-западе, севере и в центре республики до +8+15°С, на юге до +20+28°С.
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