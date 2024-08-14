Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
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Синоптики Казгидромета сообщили о том, каких сюрпризов ожидать от погоды казахстанцам в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
По данным метеорологов, на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.
"Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди 15-17 августа пройдут на северо-западе и севере, 16 августа в центре, 17 августа на востоке Казахстана. По республике ожидается усиление ветра", - говорится в прогнозе.
На большей части страны возможно понижение температуры: днём на западе республики до +18+28°С, на северо-западе до +15+26°С, на севере до +18+23°С.
Лишь на востоке и юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С. 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41°С, в центре также ожидается сильная жара +35°С.
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