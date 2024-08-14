Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, каких сюрпризов ожидать от погоды казахстанцам в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.

"Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди 15-17 августа пройдут на северо-западе и севере, 16 августа в центре, 17 августа на востоке Казахстана. По республике ожидается усиление ветра", - говорится в прогнозе.

На большей части страны возможно понижение температуры: днём на западе республики до +18+28°С, на северо-западе до +15+26°С, на севере до +18+23°С.

Лишь на востоке и юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С. 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41°С, в центре также ожидается сильная жара +35°С.