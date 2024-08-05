Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
87Фото: baigenews.kz
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Большая часть территории страны будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. 6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану - усиление ветра", - сказано в сообщении.
На юге страны в дневное время прогнозируют жару +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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