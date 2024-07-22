Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни на большей части территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра. Сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля на западе, 25 июля в центре страны", - сообщили синоптики.

Днём произойдёт повышение температуры воздуха на востоке страны до +30+35℃, на юге до +38+43℃, на юго-востоке до +31+37℃.