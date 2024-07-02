Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

На большую часть территории страны будет влиять обширный циклон.

"Он принесёт обильные дожди с грозами, выпадение града и шквалистый ветер. Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики погода будет преимущественно без осадков", - говорится в прогнозе.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: днём на северо-западе до 28-35 градусов, на севере - до 20-28 градусов, в центре - до 22-33 градусов, на юго-востоке - до 27-36 градусов, на юге - до 33-38 градусов.

На западе страны прогнозируют сильную жару - 35-42 градуса.