Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане
Сегодня, 07:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:25Сегодня, 07:25
61Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
На большую часть территории страны будет влиять обширный циклон.
"Он принесёт обильные дожди с грозами, выпадение града и шквалистый ветер. Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики погода будет преимущественно без осадков", - говорится в прогнозе.
На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: днём на северо-западе до 28-35 градусов, на севере - до 20-28 градусов, в центре - до 22-33 градусов, на юго-востоке - до 27-36 градусов, на юге - до 33-38 градусов.
На западе страны прогнозируют сильную жару - 35-42 градуса.
Самое читаемое
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Режим ЧС из-за мусорного коллапса могут ввести в Костанае
- "Обязательная маркировка": насколько подорожают лекарства в Казахстане?
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину