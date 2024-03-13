Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз на ближайшие дни в Казахстане. С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, передаёт BaigeNews.kz.

"Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу, 15 марта в Жетысу, а ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололёд, на севере, востоке и в центре - низовая метель", - говорится в сообщении.

На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днём 16 марта в южной половине Казахстана до 5-13 градусов тепла, в северной половине - до 0-5 градусов тепла.