Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

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Синоптики Казгидромета сообщили о том, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Через территорию республики в предстоящие дни будет проходить Западный циклон, с которым на западе, затем на севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

На востоке, юге и юго-востоке республики с отрогом уходящего антициклона ожидается погода без осадков.

Весь период на севере, в центре, 11-12 июля на северо-западе, 12-13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара - до 43 градусов.