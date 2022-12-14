Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода до 17 декабря в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В период с 15 по 17 декабря метеорологические условия на большей части территории Казахстана будут определяться влиянием обширного антициклона с центром над Усть-Ишимом, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков и понижение температуры воздуха в северных регионах республики ночью до 23-28 мороза", - сказано в прогнозе.

Лишь в центре, на юго-западе, а 17 декабря на востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью.

В южных регионах Казахстана прогнозируют туман.