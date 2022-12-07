Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Фото: Иллюстративное фото

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня. Морозы постепенно начнут спадать, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем сохраняется преимущественно погода без осадков. На востоке, в центре и на юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами сильный снег", - говорится в прогнозе.

Кроме того, ожидается постепенное ослабление морозов: на западе ночью до минус 5-15 градусов, днём до 0-5 градусов, на севере ночью до минус 18-28 градусов, днём до минус 12-17 градусов. В центре и на востоке столбики термометров покажут ночью до минус 22-30 градусов, днём до 13-20 градусов мороза. На юге и юго-востоке республики произойдёт понижение температуры воздуха ночью до 13-25 градусом нижу нуля, днём до минус 8-18 градусов.