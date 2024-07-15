Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
101Фото: baigenews.kz
В Казгидромете представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Большая часть территории страны будет под влиянием циклона.
"Пройдут дожди с грозами. На севере, юго-востоке, в центре, 16-17 июля на северо-западе, юге, 17-18 июля на востоке страны временами сильный дождь. По РК ожидаются град, шквал и усиление ветра", - говорится в сообщении.
На западе страны температура воздуха днём ожидается +25+36°С. Небольшое повышение температуры воздуха днём ожидается на северо-западе страны - до +25+30°С, на юге страны - до +27+37°С, на юго-востоке республики - до +25+35°С.
Понижение температуры воздуха днём произойдёт на севере, в центре - до +21+30°С, на востоке республики - до +23+32°С.
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