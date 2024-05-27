Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут формировать погоду практически на всей территории страны, принося с собой дожди.

"28 мая на севере и востоке страны будут сильные дожди, которые в ночные часы они могут перейти в мокрый снег. Да и по температурам существенного повышения не ожидается – 28 мая на западе, севере и в центре, 29-30 мая на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов", - говорится в прогнозе.

Только на западе Казахстана поле повышенного давления обусловит прекращение осадков и постепенное повышение температуры воздуха как ночью, так и днём.