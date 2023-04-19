- Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 21:51 37
- Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане 21:31 104
- Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане 20:48 211
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 20:21 248
- Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров 20:06 339
- За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов 20:00 276
- Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая 19:44 303
- Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области 19:30 322
- Арестовать акима Павлодарской области требует адвокат. Что ответили в акимате 19:07 600
- Казахстанцы в приграничных регионах попадают под внешнее информационное влияние - сенатор 18:48 306
- Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле 18:34 314
- Курс доллара значительно вырос в Казахстане 18:12 396
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 17:49 393
- Уникальная операция в Алматы: мальчику пришили оторванный палец 17:33 399
- Самыми посещаемыми объектами культуры в Казахстане стали библиотеки 17:14 317
- Жаловаться на соседей, использующих баллонный газ, призвали в Караганде 16:57 367
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 16:33 448
- Контролировать точность раздачи топлива на АЗС будут в Казахстане 16:12 392
- Более 1700 камней достали из желчного пузыря женщины в Алматы 15:57 473
- На полгода запретят вывозить лесоматериалы из Казахстана 15:46 398
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 15:30 1420
- Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО 15:26 486
- Строительный кран упал в Астане 15:23 367
- В горах Алматы выставили блокпосты 15:14 509
- Мы плодим бродячих животных — министр экологии о замечании президента 15:03 544
- Это лучше всех условий труда в Казахстане — Саткалиев о требованиях рабочих из Жанаозена 13:52 496
- Казахстанцы больше тратят на еду, чем на услуги — статистика 13:45 582
- Закрепить прокурорский надзор за инвестпроектами предложил Токаев 13:38 419
- В хищении 2 млрд тенге подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана 13:24 651
- Президент поручил решить проблему бродячих собак 13:18 444
- В Казахстане появится комплексная программа ГЧП в соцсфере 12:58 577
- Рабочие места в обмен на налоги: бизнесу в Казахстане могут снизить нагрузку 12:50 432
- Площади орошаемых земель за счёт Иртыша растут в Павлодарской области 12:35 466
- Повторение недопустимо — президент прокомментировал ситуацию на Экибастузской ТЭЦ 12:32 467
- В Казахстане расширят кредитование инфраструктурных инвестпроектов 12:17 468
- В Астане продолжают бороться с последствиями аномального снегопада 12:16 412
- Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись — глава государства 12:07 806
- Мы либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры — президент 12:01 496
- В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев 11:52 518
- Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране 11:50 502
- Наша страна застряла в "ловушке среднего дохода" — президент 11:37 583
- Почти 300 тысяч мест не хватает в школах Казахстана — Кульгинов 11:26 536
- Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком 11:13 580
- Токаев высказался по ситуации с нефтяниками Жанаозена 11:08 634
- До 2029 года в Казахстане планируют построить 111 млн квадратных метров жилья 10:51 470
- В Казахстане решили существенно нарастить производство ГСМ 10:44 446
- Инфляция в Казахстане замедлилась до 18,1% 10:33 439
- Рост экономики Казахстана ускорился — Алихан Смаилов 10:31 651
- В этом году количество проверок бизнеса значительно сократится — Смаилов 10:24 431
- Стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновлённом рейтинге UFC 10:18 645
- Президент открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны 10:08 619
- В Талдыкоргане две женщины попались на краже в обувном магазине 10:05 471
- Более 20 тысяч нарушений в работе налоговиков выявили прокуроры 09:54 500
- Более 250 тысяч тонн удобрений получат казахстанские фермеры для посевной 09:39 464
- За сутки коронавирусом заразился 61 казахстанец 09:05 541
- Трассу из Караганды в Алматы закрыли из-за непогоды 08:56 502
- Скелет самого известного динозавра продали на аукционе за 5,3 млн долларов 08:20 726
- Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина 07:49 544
- Мобильное приложение для расчёта инфляции появилось в Казахстане 07:22 726
- Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile 06:48 870
- Книжный челлендж запустили в TikTok для казахстанцев 05:30 768
- Кокшетауцев заставили вернуть незаконно полученное от акимата жильё 04:55 664
- В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса 03:32 794
- В ВКО подростков поселят в гостевые семьи для изучения казахского языка 02:16 691
- Драму о бытовом и гендерном насилии сняли в Казахстане 01:37 645
- Жильцы элитного ЖК Астаны судятся с владельцем автомойки 00:40 3053
- Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре 18.04.2023 891
- 17 аулов Актюбинской области остаются без света 18.04.2023 700
- Мужчина разбился на угнанной машине в Астане 18.04.2023 935
- Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении 18.04.2023 688
- На удочку автомошенника попались жители трёх регионов Казахстана 18.04.2023 729
- Взрыв в Жанаозене: беременная пострадавшая потеряла ребёнка 18.04.2023 711
- "Постоянно ищу новые подходы" - молодой учитель о том, как мотивирует школьников на обучение 18.04.2023 1334
- Замакима района арестовали по подозрению в коррупции в Шымкенте 18.04.2023 745
- Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде 18.04.2023 683
- Контейнеры горят на рынке в Алматы 18.04.2023 825
- Новостной портал El.kz получил серебряную кнопку YouTube 18.04.2023 811
- "Служба и опасна, и трудна": 60 лет исполняется органам предварительного следствия в Казахстане 18.04.2023 874
- Несколько советов дольщикам дал генпрокурор РК 18.04.2023 745
- Изнасилование несовершеннолетней: подозреваемого задержали в Алматинской области 18.04.2023 843
Сегодня, 21:51
38
38Фото: kazhydromet.kz
Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане
Неустойчивой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"Весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока - осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями", - сказано в сообщении.
На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесёт ясную погоду без осадков.
По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.
Поделитесь:
-
Trend news
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 17:49 393
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 16:33 448
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 15:30 1418
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1260
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1529
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2064
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4482
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 36902
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1833
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1791
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1967
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3818
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1960
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2039
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2711
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2271
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2305
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2321
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2304
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2240
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2013
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2331
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2296
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2648
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2611
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2269
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2529
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2488
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2906
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2201
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2201
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11526
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2392
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2462
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2303
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2732
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2762
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3682
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2845
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3078
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5916
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3841
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2460
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2638
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2555
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2280
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7079
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2196
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1952
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2578
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2661
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2786
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2417
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2763
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2754
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3129
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8594
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10146
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2609
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2476
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2663
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2477
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4644
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2493
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2563
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3315
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2698
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2380
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2611
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27943
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3781
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2779
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2799
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2375
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3092
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14375
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20292
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2826
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2714
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16494
-
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 20:21 247
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 735
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 733
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1045
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1299
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1977
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1999
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2110
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2807
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2191
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1925
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2252
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3548
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2292
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2384
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2178
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2402
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2196
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2051
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2374
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2242
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2267
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2240
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2472
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2097
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2805
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2145
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2442
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2891
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2285
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2176
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2541
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2457
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2404
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2505
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2737
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2828
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2700
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2325
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2673
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2339
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3000
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2571
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2572
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2327
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2563
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2819
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2908
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2283
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2158
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3013
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2557
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2458
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2744
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4328
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3074
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2430
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2424
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2440
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2306
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2468
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2558
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2541
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2447
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2151
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2592
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2523
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2682
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3251
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2847
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2777
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2959
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3865
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2634
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2994
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3185
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3384
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2951
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3988
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3841