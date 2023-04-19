Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Неустойчивой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, в конце периода на юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока - осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями", - сказано в сообщении.

На остальную территорию республики северо-западный антициклон из районов Скандинавии принесёт ясную погоду без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.