В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня, с 7 по 9 февраля включительно, передаёт BaigeNews.kz.

Так, 7 февраля в Астане ожидается переменная облачность, небольшой снег, поземка. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 12-14 мороза.

8 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.

9 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 7-9 мороза.