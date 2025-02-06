Какой будет погода в Астане в ближайшие три дня
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
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В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня, с 7 по 9 февраля включительно, передаёт BaigeNews.kz.
Так, 7 февраля в Астане ожидается переменная облачность, небольшой снег, поземка. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 12-14 мороза.
8 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.
9 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 7-9 мороза.
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