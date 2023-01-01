Какой будет погода по Казахстану 1 января

Фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 января в Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

В Шымкенте ночью ожидаются временами туман, гололёд.

На большей части Абайской области ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, западе области ожидаются туман, гололёд.

В Конаеве и на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололёд.

Днём на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке и горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. Ночью и утром в горных районах области ожидаются туман, гололёд.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, в Уральске ожидаются гололёд, туман.

На севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днём на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололёд. Ветер южный утром и днём на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Павлодаре и на большей части области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. ночью и утром ожидается низовая метель.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер восточный с переходом на юго-западный на горных перевалах 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Жезказгане и на большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.