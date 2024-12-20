Какой будет погода на выходных в Казахстане
Снегопады ожидаются в двух регионах страны.
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
86Фото: baigenews.kz
Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Начиная с 21 декабря, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидается снег, метель и порывистый ветер. На западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололёд.
21 декабря днём в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.
В температурном фоне резких изменении не произойдёт.
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