Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 21 декабря, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидается снег, метель и порывистый ветер. На западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололёд.

21 декабря днём в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

В температурном фоне резких изменении не произойдёт.