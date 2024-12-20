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Какой будет погода на выходных в Казахстане

Снегопады ожидаются в двух регионах страны.

Сегодня, 15:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: baigenews.kz

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 21 декабря, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидается снег, метель и порывистый ветер. На западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололёд.

21 декабря днём в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

В температурном фоне резких изменении не произойдёт.

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