Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Её будет определять глубокая ложбина северного циклона.

"Ожидается снег. На востоке страны сильный снег, метель, в южных регионах - дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололёд. На западе и северо-западе страны с вторжением обширного Скандинавского антициклона осадки прекратятся", - уточнили синоптики.

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до минус 5-13 градусов, на северо-западе - до минус 13-25 градусов, на севере страны - до минус 20-25 градусов, в центре Казахстана - до минус 15-28 градусов. На востоке республики будет до минус 18-26 градусов, в южных и юго-восточных областях - до минус 8-21 градуса.