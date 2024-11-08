Какой будет погода на выходных в Казахстане?

Большую часть территории Казахстана охватывает северный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом говорится в прогнозе погоды на ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Пройдет снег. В западных и южных регионах осадки – дождь, снег с метелью и гололедными явлениями. На большей части страны порывистый ветер 15-29 м/с. 9 ноября ночью в Костанайской области, 10-11 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег", - сообщили синоптики.

На юге республики днем повышение температуры воздуха до 8-13 тепла, в горных районах до +5 градусов.