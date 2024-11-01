Какой будет погода на выходных в Казахстане

В Казгидромете сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь 2-3 ноября на юго-востоке, 3-4 ноября на востоке страны погода будет без осадков. На западе, северо-западе, в южных регионах возможны туманы, на севере, в центре - порывистый ветер, гололёд", - говорится в прогнозе.

На западе, северо-западе, севере республики к концу периода ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-7 градусов мороза, днём до 2 мороза-5 градусов тепла.

Повышение температуры воздуха произойдёт в центре и на востоке страны ночью до 0-8 градусов тепла, днём до 8-13 градусов тепла. На юге, юго-востоке страны - ночью до 3-13 градусов, днём до 15-22 градусов.