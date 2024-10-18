Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какую погоду ожидать казахстанцам на выходных, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода. По республике возможны туманы, усиление ветра, в северных регионах – гололёд, в южных – грозы", - сказано в сообщении.

На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днём до 5-13 градусов тепла, на востоке, в центре до 8-18 градусов, на юге, юго-востоке до 15-22 градусов.