Какой будет погода на выходных в Казахстане
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
106Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета сообщили о том, чего казахстанцам ждать от погоды в выходные, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.
"24 августа на севере и в центре, 24-25 августа на востоке и юго-востоке - сильные дожди, возможно выпадение града. Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман", - говорится в прогнозе.
В температурном фоне резких изменений не ожидается.
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