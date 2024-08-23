Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, чего казахстанцам ждать от погоды в выходные, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.

"24 августа на севере и в центре, 24-25 августа на востоке и юго-востоке - сильные дожди, возможно выпадение града. Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман", - говорится в прогнозе.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.