Какой будет погода на выходных в Казахстане

Постепенное понижение температуры воздуха прогнозируют синоптики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"10-12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа - в центре, 10-11 августа - на востоке, 11 августа - на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра", - говорится в прогнозе.

На большей части Казахстана ожидают постепенное понижение температуры: днём на западе страны до +20+30°С, на северо-западе - до +15+28°С, на севере - до +15+25°С, на востоке и в центре - до +17+28°С. На юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С, на юге Казахстана ожидается +30+37°С.