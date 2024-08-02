Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики прогнозируют дожди на большей части территории Казахстана в выходные, передаёт BaigeNews.kz.

"В предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. На западные и южные регионы республики постепенно начнёт смещаться отрог антициклона из районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков", - сообщили в Казгидромете.