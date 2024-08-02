Какой будет погода на выходных в Казахстане
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
88Фото: pxhere.com
Синоптики прогнозируют дожди на большей части территории Казахстана в выходные, передаёт BaigeNews.kz.
"В предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. На западные и южные регионы республики постепенно начнёт смещаться отрог антициклона из районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков", - сообщили в Казгидромете.
На западе страны днём ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40+45°С, на остальной территории резких изменений не произойдёт.
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