  • 2 Августа, 16:48
  • BAIGENEWS

Какой будет погода на выходных в Казахстане

Сегодня, 16:04
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pxhere.com Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: pxhere.com

Синоптики прогнозируют дожди на большей части территории Казахстана в выходные, передаёт BaigeNews.kz.

"В предстоящие выходные на большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. На западные и южные регионы республики постепенно начнёт смещаться отрог антициклона из районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков", - сообщили в Казгидромете.

На западе страны днём ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40+45°С, на остальной территории резких изменений не произойдёт.

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