Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 метров в секунду. Ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.

Днём преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28℃, на юге +34+39℃, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33℃, на юго-востоке до +30+38℃, а на западе страны до отметки сильной жары +33+38℃.