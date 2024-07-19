Какой будет погода на выходных в Казахстане
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
116Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные, передаёт BaigeNews.kz.
В большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 метров в секунду. Ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.
Днём преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28℃, на юге +34+39℃, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33℃, на юго-востоке до +30+38℃, а на западе страны до отметки сильной жары +33+38℃.
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