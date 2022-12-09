Какой будет погода на выходных в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" представили прогноз на ближайшие дни в Казахстане. На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды и снегопады, передаёт с BaigeNews.kz.

Лишь на западе, юге и в центре республики погода будет преимущественно без осадков.

На северо-западе, севере, востоке ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке - туман.

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:

на западе от минус 7-20 до минус 5-15 градусов;

на северо-западе от минус 18-30 до минус 12-22 градусов;

на севере от минус 17-30 до минус 10-26 градусов;

в центре от минус 20-30 до минус 18-28 градусов:

на востоке страны от синус 15-35 до минус 12-25 градусов;

на юге от минус 10-30 до минус 7-20 градусов.

На юго-востоке республики основной фон температуры ночью составит минус 12-25 градусов.