open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:32
110
Сегодня, 18:32
110
Фото: pixabay.com

Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз на ближайшие дни в Казахстане. На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды и снегопады, передаёт с BaigeNews.kz.

Лишь на западе, юге и в центре республики погода будет преимущественно без осадков.

На северо-западе, севере, востоке ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке - туман.

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:

  • на западе от минус 7-20 до минус 5-15 градусов;
  • на северо-западе от минус 18-30 до минус 12-22 градусов;
  • на севере от минус 17-30 до минус 10-26 градусов;
  • в центре от минус 20-30 до минус 18-28 градусов:
  • на востоке страны от синус 15-35 до минус 12-25 градусов;
  • на юге от минус 10-30 до минус 7-20 градусов.

На юго-востоке республики основной фон температуры ночью составит минус 12-25 градусов.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:32
110
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх