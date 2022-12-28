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pixabay.com Сегодня, 16:10
137
Сегодня, 16:10
137
Фото: pixabay.com

Какой будет погода до Нового года в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдёт снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололёд", - говорится в сообщении.

Резких изменений в температурном фоне синоптики не прогнозируют.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:10
137
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