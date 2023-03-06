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Какой будет погода 8 марта в Казахстане
Сильные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие дни. Прогноз представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
"По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололёдными явлениями, на юге страны в виде дождя. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", - сказано в сообщении.
Осадки прекратятся 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны.
Кроме того, в республике ожидаются туманы.
Ближе к 9 марта произойдёт понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до минус 7-17 градусов, в южных регионах - до минус 5 - плюс пяти градусов. Днём на юге тоже станет прохладнее - плюс 5-12 градусов.
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