Какой будет погода 8 марта в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Сильные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие дни. Прогноз представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололёдными явлениями, на юге страны в виде дождя. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", - сказано в сообщении.

Осадки прекратятся 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны.

Кроме того, в республике ожидаются туманы.

Ближе к 9 марта произойдёт понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до минус 7-17 градусов, в южных регионах - до минус 5 - плюс пяти градусов. Днём на юге тоже станет прохладнее - плюс 5-12 градусов.