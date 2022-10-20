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pixabay.com Сегодня, 20:36
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Фото: pixabay.com

Какой будет погода 21 октября в Казахстане

Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на 21 октября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана будут идти дожди, на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), гололёд.

Лишь на юго-востоке страны без осадков.

По РК ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе республики сохраняется туман.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:36
164
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